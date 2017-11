Unterstützer für Minderheiteninitiative

Mehr Schutz für Volksgruppen und Minderheiten, das ist das Ziel einer europaweiten Bürgerinitiative, die dafür Unterschriften sammelt. Unterstützer sind Vereine, Vertreter der Burgenlandkroaten und auch Prominente.

In Europa leben rund 50 Millionen Menschen die einer Minderheit angehören. Das Ziel der Initiative ist es, die Rechte dieser Menschen deutlich zu stärken. Damit sich auf höchster Ebene die EU-Kommission in Brüssel dem Thema Minderheitenschutz annimmt, müssen bis März nächsten Jahres europaweit eine Million Unterschriften gesammelt werden. In Österreich braucht es mindestens 13.500 Unterstützerinnen und Unterstützer.

Prominente Unterstützer für Initiative gefunden

Auf der Liste der Unterstützer finden sich auch schon einige prominente Namen, wie etwa der von Liedermacher und Menschenrechtsaktivist Willi Resetarits, der aus dem südburgenländischen Stinatz (Bezirk Güssing) stammt. Es gehe um den Schutz von etwas, das zu verschwinden drohe und was europaweit Kulturgut sei. Die Minderheit sei grundsätzlich immer vom Verschwinden bedroht. Seitens der Unterstützer finde man, dass das sehr sehr schade wäre, so Resetarits.

13.500 Unterschriften in Österreich benötigt

Es gehe erstens einmal um die Solidarität mit den Volksgruppen und Minderheiten in Europa, so Gabriela Novak-Karall. Man müsse Fragen die Minderheiten und Volksgruppen betreffen auf eine breitere Basis stellen, so Novak-Karall. Unterstützung ist nicht nur von Seiten der Minderheiten erwünscht, denn jeder kann in seiner Gemeinde oder auch online seinen Beitrag zum Schutz der vielen verschiedenen Minderheiten in Europa leisten.

