Trendige Taschen aus Glaubensbotschaften

Das Haus Theresa, das sich gegenüber dem Bischofshof in Eisenstadt befindet, wird seit einigen Jahren von bedruckten Netzplanen umhüllt. Wenn die Planen getauscht werden, bekommen sie nun einen neuen Verwendungszweck.

Es sind immer kokrete Themen, die sich um das Haus Theresa in Eisenstadt spannen, künstlerisch gestaltet vom Güssinger Künstler Heinz Ebner. „Die Welt braucht mehr Martinus“ ist die aktuelle Arbeit des Kunstschaffenden, gezeigt wird dabei der Lebensweg und die Werte des Heiligen Martin. Für Ebner ist es bereits die vierte Plane, die er gestaltet hat. Alle hätten sich über die farbliche und auch inhaltliche Belebung dieses Platzes gefreut, so Ebner.

Aus Altem entsteht Neues

Die Planen werden regelmäßig ausgewechselt. Die ersten drei Planen seien dann in einem Lager gelandet, sagte Ebner. Mit diesen alten Planen gibt es seit kurzem ein Wiedersehen. Sie werden sinnvoll recycled und von Menschen des gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes „Jugend am Werk Steiermark“ in Graz zu Taschen verarbeitet.

In der Nähabteilung des Projektes arbeiten vor allem Langzeitarbeitslose, Menschen ab 50 oder Menschen mit einem positiven Asylbescheid. Vier Monate lang haben sie hier die Möglichkeit wieder Fuß zu fassen, neue Kompetenzen zu erlangen und wieder Selbstwertgefühl zu tanken.

Teilnehmer profitieren auf vielfältige Weise

Auch Sprachkurse und andere Trainings werden angeboten, die den späteren Wiedereinstieg ins Berfufsleben erleichtern sollen. In der sogenannten Abteilung „Neuplanen“ entsteht also nicht nur Neues aus Altem, denn die Beschäftigten profitieren gleichzeitig von dem Projekt. Entstanden sind 100 individuelle Taschen, robuste Recycling-Produkte mit Vergangenheit und Zukunft.

