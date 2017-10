A4: Frau von Schwertransporter erfasst

Am Dienstagfrüh ist es auf der Ostautobahn (A4) bei Parndorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Toten gekommen. Wie die Polizei berichtete, war die Frau gemeinsam mit einem Mann zu Fuß auf der Autobahn unterwegs.

Seit den frühen Morgenstunden sorgte der Unfall auf der A4-Ostautobahn bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) für Meldungen in den Verkehrsnachrichten. Man wisse derzeit, dass ein Mann und eine Frau zu Fuß auf der Autobahn in Fahrtrichtung Wien unterwegs gewesen seien, sagte Daniela Landauer von der Landespolizeidirektion Burgenland.

Frau stirbt nach Reanimation im Krankenhaus

Die Frau sei von einem Sattelschlepper erfasst worden, so Landauer. Ein Notarzt-Team konnte die Verunfallte noch am Unfallort reanimieren. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie später ihren schweren Verletzungen erlag.

Lkw-Fahrer bemerkte Unfall offenbar nicht

Die Polizei hat mit den Ermittlungen begonnen. Die Autobahn musste gesperrt werden. Derzeit wisse man nicht, warum die beiden Personen auf der Autobahn unterwegs waren. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie eine Panne hatten. Zum Unfallzeitpunkt sei es noch sehr dunkel gewesen, so Landauer.

Der Fahrer des Sondertransporters hat den Unfall offenbar nicht bemerkt und musste von der Polizei ausfindig gemacht werden. Es sei ein Sondertransport mit Begleitfahrzeug gewesen. Man habe das Fahrzeug noch am Dienstagmorgen ausfindig machen können. Er werde nun zum Unfallhergang befragt, sagte Landauer.