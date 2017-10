Wahlanfechtung: Vorerst Ergebnis aus 2012 gültig

Im mittelburgenländischen Deutschkreutz bleibt offen, was nach dem Verdacht auf Wahlkartenmanipulation passiert. Gegen Ortschef Manfred Kölly laufen Ermittlungen. Vorerst ist das Ergebnis aus dem Jahr 2012 weiter gültig.

Manfred Kölly (LBL) hat die Bürgermeisterwahl in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf im ersten Wahldurchgang am 1. Oktober mit knapp 60 Prozent gewonnen. Kölly bekam knapp 1.000 Wählerstimmen, die Kandidaten der SPÖ und ÖVP jeweils etwas mehr als 650. Beide Ortsparteien warfen Kölly kurz nach dem ersten Wahldurchgang vor, bis zu 200 Wahlkarten manipuliert zu haben - mehr dazu in Deutschkreutz: Aufregung um Stimmzettel.

Wahlergebnis aus dem Jahr 2012 weiter gültig

Gegen Kölly läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren. Die endgültige Klärung dieser Vorwürfe kann noch einige Monate dauern. Bis dahin bleibt jedenfalls das alte Wahlergebnis aus dem Jahr 2012 weiterhin gültig. Kölly erreichte damals fast 57 Prozent der Stimmen.

APA/Barbara Gindl

Damit steht auch noch nicht fest, ob die Bürgermeisterverteilung im Burgenland so bleibt. Derzeit stellt die SPÖ 83 Bürgermeister, die ÖVP hält bei 82 und sechs Bürgermeister werden von Listen gestellt, darunter auch jener in Deutschkreutz - mehr dazu in Die Sieger der Bürgermeister-Stichwahlen. Wie es dort jetzt weitergeht, bleibt vorerst offen.

Fall von Wahlkartenfälschung im Jahr 2010

Im Jahr 2010 kam es in Unterrabnitz-Schwendgraben (Bezirk Oberpullendorf) zu einem Fall von Wahlkartenmanipulation. Dort hatte der damalige Bürgermeister Wilhelm Heißenberger (ÖVP) zugegeben insgesamt 13 Briefwahlkarten gefälscht zu haben. Heißenberger trat nach bekanntwerden des Vorfalls zurück - mehr dazu in Wahlfälschung: Bürgermeister tritt zurück. Auf das damalige Wahlergebnis hatten die 13 gefälschten Stimmen keinen Einfluss.

