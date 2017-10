SPÖ mit Wahlergebnis zufrieden

Mit 83 Bürgermeistern hat die SPÖ im Burgenland jetzt nur noch um einen Ortschef mehr als die Volkspartei. SPÖ-Landesparteichef Hans Niessl zeigte sich mit dem Ergebnis am Montag trotzdem zufrieden.

Die SPÖ hat im Burgenland jetzt nach den Bürgermeisterstichwahlen am Sonntag vier Bürgermeister weniger als vor fünf Jahren. Andererseits habe die SPÖ einige wichtige Ortschaften von der Volkspartei übernommen, sagte SPÖ-Landesparteichef Landeshauptmann Hans Niessl.

Freude über Zugewinne bei Bezirkshauptstädten

Als er im Jahr Parteivorsitzender geworden sei, sei es sieben zu null bei den Bezirkshauptstädten für die ÖVP gestanden. Nun stehe es drei, drei, eins. Es sei natürlich sehr erfreulich, dass die zweitgrößte Stadt, Neusiedl am See, erstmalig in der Geschichte sozialdemokratisch regiert werde, so Niessl.

Sowohl die SPÖ als auch die ÖVP beanspruchten den Wahlsieg im Burgenland noch am Sonntag für sich - mehr dazu in SPÖ und ÖVP sehen sich als Wahlsieger. Aus Sicht der SPÖ, habe man die Wahl mit dem höchsten Anteil der Stimmen und einem Bürgermeister Vorsprung gegenüber der ÖVP gewonnen. In Richtung der ÖVP, die den Sieg bei den Bürgermeisterwahlen für sich reklamierte - mehr dazu in Gemeinderatswahlen: ÖVP analysiert Ergebnis, richtete Niessl einen Vergleich aus der Welt des Sports.

SPÖ will mit personellen Änderungen reagieren

Die SPÖ sei die Nummer eins, so Niessl. Wenn man den höchsten Prozentsatz habe, dann sei man die Nummer eins. Das sei auch so, wenn man drei Mal hintereinander eins zu null gewinnen würde. Dann habe man auch drei Mal gewonnen. Wenn man vorher drei zu null gewonnen habe und dann nur mit eins zu null, dann sei das zwar ein bisschen weniger, aber der Sieger sei derjenige, der Erster sei, so Niessl. Etwas Selbstkritik übten die Sozialdemokraten am Montag aber doch, die Verluste in einigen Gemeinden seien „hausgemacht“. Darauf will die SPÖ Burgenland reagieren, etwa mit personellen Änderungen.

