Gemeinderatswahlen: ÖVP analysiert Ergebnis

Nach den Bürgermeister-Stichwahlen in 19 Gemeinden am Sonntag sind die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Burgenland abgeschlossen. Die ÖVP zog am Montag Bilanz über das Gesamtwahlergebnis und sie sieht sich als klaren Gewinner.

Die SPÖ mag die Mehrheit bei den Bürgermeistern behalten haben, der Wahlgewinner sei sie aber keinesfalls, bilanzierte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner: „Meines Wissens ist es weltweit so, dass dann, wenn man ein Minus vor dem Ergebnis hat, dass man dann verloren hat und wenn man ein Plus vor dem Ergebnis hat, dass man gewonnen hat.“ Mehr dazu in SPÖ und ÖVP sehen sich als Wahlsieger und in Die Sieger der Bürgermeister-Stichwahlen

ORF

Die ÖVP stelle nunmehr 82 Bürgermeister, sagte Steiner am Montag, am Sonntag bestand er noch auf 83 Bürgermeistern, weil er den unabhängigen Listenbürgermeister von Rohr, Gernot Kremsner, zur ÖVP zählte. „Offensichtlich hat sich über Nacht hier etwas verändert, er hat mir heute mitgeteilt, dass er das doch nicht so sieht. Ich nehme das zu Kenntnis, das ist auch nicht entscheidend“, so Steiner - mehr dazu in Bürgermeister: Liste Rohr gehört nicht zur ÖVP.

Schwung für Landtagswahl mitnehmen

Sowohl die Nationalratswahl als auch die Gemeinderatswahlen hätten im Burgenland einen Abwärtstrend der SPÖ und einen Aufwärtstrend der ÖVP gezeigt, so Steiner. „Und das gibt uns auch viel Mut für die nächste Herausforderung, nämlich die Landtagswahl 2020, wo es auch darum geht, diesen Veränderungswillen, den die Burgenländerinnen und Burgenländer gezeigt haben, auch in entsprechende Ergebnisse umzusetzen“, sagte Steiner.

Zum Verlust der beiden Bezirkshauptstädte Neusiedl am See und Jennersdorf sagte Steiner: „Jeder Bürgermeister und jede Bürgermeisterin, die wir verloren haben, schmerzt natürlich.“ Mehr dazu in SPÖ erobert Bürgermeisteramt in Neusiedl und in Jennersdorf: Deutsch schafft Sensation. Steiner beharrte darauf, dass ein Blick auf das Gesamtergebnis zeige, dass die ÖVP der Wahlgewinner sei.

