Mann wegen Aufenthaltsverbots festgenommen

Die Polizei hat vergangenen Samstag im Burgenland einen 41-jährigen Mann aus Kroatien festgenommen gegen den in Österreich ein Aufenthaltsverbot aufgrund von Eigentumsdelikten bestand. Der Mann versuchte sich, in einem Auto zu verstecken.

Der Kroate hatte sich bei einer Verkehrskontrolle in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) auf der Rückbank eines Autos unter einer Decke zu verstecken versucht. Der Wagen war von der Ehefrau des 41-Jährigen gelenkt worden, auch die drei Kinder des Paares waren im Auto. Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum Eisenstadt gebracht und in weiterer Folge des Bundgebietes verwiesen, hieß es von der Polizei.