Sturm zerstört Hochspannungsleitungen

Der Sturm, der am Sonntag über weite Teile Österreichs hinweggefegt ist, hat auch im Burgenland seine Spuren hinterlassen. Bei Gols wurden vier Hochspannungsleitungen zerstört, die die Region mit Strom versorgen.

Die vier Hochspannungsleitungen mit jeweils 110.000 Volt bei Gols (Bezirk Neusiedl) gelten als Hauptversorgung für das zentrale Umspannwerk in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl). Von dort aus wird die ganze Region mit Strom versorgt.

Stromversorgung über kleinere Leitung

Die Masten der Hochspannungsleitungen dürften am Sonntagvormittag aufgrund des starken Windes nachgegeben haben und eingeknickt sein. Unweit von Gols, in Weiden am See (Bezirk Neusiedl), wurden am Sonntagvormittag Windspitzen von bis zu 110 Stundenkilometern gemessen.

Derzeit läuft die Stromversorgung über eine kleinere Leitung mit einer Kapazität von 20.000 Volt. Sollte es dort nun zu Problemen kommen, wäre die ganze Region ohne Strom. An der Behebung der Sturmschäden an den Leitungen wird gearbeitet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Weitere Sturmschäden gab es vor allem im Landesnorden. Dort blockierten vielerorts umgestürzte Bäume die Straßen - mehr dazu in Zahlreiche Sturmeinsätze am Sonntag.