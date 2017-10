Neusiedler Seebahn vorübergehend gesperrt

Seit Sonntagmittag ist die Neusiedler Seebahn zwischen Neusiedl am See und Pamhagen aufgrund der Unwettersituation am Sonntag gesperrt. Auf der Strecke wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Der Grund für die vorübergehende Sperre der Strecke der Neusiedler Seebahn zwischen Pamhagen (Bezirk Neusiedl) und Neusiedl am See seien mehrere Gefahrenquellen, die sich neben der Trasse der Bahnstrecke befinden würden, das teilte der Geschäftsführer der Neusiedler Seebahn, Arnold Schweifer, am Sonntag mit. Diese würden eine sichere Abwicklung des Bahnverkehrs derzeit nicht zulassen und könnten momentan auch nicht von den Einsatzkräften beseitigt werden, so Schweifer.

Schienenersatzverkehr bleibt am Montag aufrecht

Für die Pendler und Bahnreisenden wurde schon am Sonntag ein Schienenersatzverkehr auf der Strecke eingerichtet. Dieser bleibt, laut Informationen der Neusiedler Seebahn, aus Sicherheitsgründen auch noch am Montag aufrecht. Man sein bemüht, den Normalfahrplan so rasch wie möglich wiederherzustellen, hieß es.

