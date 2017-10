Sturm sorgt für angespannte Lage

Das Sturmtief sorgt am Sonntag auch im Burgenland für eine zunehmend angespannten Situation: Sturmschäden mussten vorerst in Eisenstadt, Zagersdorf, Bruck an der Leitha und Gols beseitigt werden.

„Es kommen laufend Einsätze herein“, hieß es aus der Landessicherheitszentrale. Verletzte gab es bisher nicht. In der Landeshauptstadt Eisenstadt wirbelte der Sturm Trümmer von einem Baugerüst beim Hochhaus durch die Luft. In Zagersdorf wurde ein Hausdach beschädigt. Laut ORF-Wetterredaktion soll der Sturm erst am Nachmittag nachlassen - mehr dazu in Warnung: In der Nacht kommt Sturm auf.

Auch in den anderen Bundesländern sorgte das Sturmtief für einen Dauereinsatz der Einsatzkräfte: Bäume wurden entwurzelt, in Nieder- und Oberösterreich waren Tausende Haushalte ohne Strom. In Wien waren riet die Feuerwehr den Bewohnern, möglichst zuhause zu bleiben - mehr dazu in Heftiger Sturm fegt über Österreich.