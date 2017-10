Die Sieger der Bürgermeister-Stichwahlen

Die Bürgermeister-Stichwahlen in 19 Gemeinden sind heute im Burgenland der Abschluss des Superwahlmonats Oktober. Das erste Wahllokal schloss um 11.00 Uhr. Hier finden Sie die Ergebnisse, sobald sie eintreffen.

In der Gemeinde Kleinmürbisch war schon um 11.00 Uhr Wahlschluss, die letzten Wahllokale sperren um 16.00 Uhr in Neusiedl am See, Mörbisch am See und Loipersbach. Bei der Landeswahlbehörde geht man davon aus, dass spätestens um 18.00 Uhr alle Gemeinden ausgezählt sein sollten.

Ergebnisse der Stichwahlen:

Kleinmürbisch: Martin Frühwirth (SPÖ) gewann die Stichwahl mit 51,26 Prozent der Stimmen. Wolfgang Wolf (ÖVP) erhielt 48,74 Prozent.

