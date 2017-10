Reformationsjahr: Fest zum Abschluss

Für die evangelische Kirche geht ein bewegendes Jahr zu Ende: „500 Jahre Reformation“ wurden mit vielen Veranstaltungen gefeiert. Zum Abschluss gab es am Samstag im Kulturzentrum Eisenstadt noch einen Festakt.

„Reformation verbindet“ lautete das Motto des Festakts in Eisenstadt, an dem mehrere Hundert Mitglieder der Evangelischen Kirche Burgenland und Festgäste teilnahmen. Gerade das Verbindende sei auch im abgelaufenen Jubiläumsjahr immer wieder Thema gewesen, resümierte Superintendent Manfred Koch. Er ziehe eine sehr gute Bilanz, denn in verschiedenen Bereichen habe sich manches bewegt. Man habe in der Diözese vieles gefeiert - vom Gottesdienst auf der Burg Güssing über den gesamtburgenländischen Frauentag bis zum Reformationsempfang am Samstag.

ORF

Koch: Aus Gegeneinander wurde Miteinander

Wunderbar habe sich auch die ökumenische Begegnung in diesem Jahr entwickelt, so Koch: „Das, was als Gegeneinander begonnen hat, ist gerade in diesem Jahr zu einem intensiven Miteinander geworden.“ Den endgültigen Schlusspunkt des Jubiläumsjahres setzen die Gottesdienste in den Gemeinden am Reformationstag am kommenden Dienstag.

ORF

Auszeichnung für Niessl und Bieler

Im Rahmen des Festakts im Kulturzentrum wurden Landeshauptmann Hans Niessl und Landesrat Helmut Bieler für ihre außerordentlichen Verdienste für die Kirche A.B. in Österreich mit der „Auszeichnung in Gold“ geehrt. Im Burgenland gibt es im Bundesländervergleich den höchsten Bevölkerungsanteil an evangelischen Christen: nämlich 14 Prozent.

