Warnung: In der Nacht kommt Sturm auf

Die Meteorologen sagen stürmische Zeiten voraus: In der Nacht auf Sonntag soll der Wind vor allem im Nordburgenland immer stärker werden. Ab Sonntagvormittag werden dann Windböen mit bis zu 120 km/h erwartet.

Der Sturm werde seinen Höhepunkt am späten Sonntagvormittag und über Mittag haben, sagte Herbert Kartas von der ORF-Wetterredaktion. Danach würden die Extremspitzen immer weniger, aber wirklich nachlassen werde der Sturm wahrscheinlich erst in der Nacht auf Montag. Am stärksten werde der Sturm sicher in den nördlichen Bezirken des Burgenlandes wüten, aber er werde sich auch in den Süden mit Böen von 90 oder 100 km/h vorarbeiten. In den freien Höhenlagen wie zum Beispiel am Geschriebenstein können laut Kartas auch Orkanböen dabei sein.

Lose Gegenstände im Freien sichern

Wer noch Pflanzen und Gartenmöbel auf der Terrasse oder im Garten stehen hat, sollte sie besser sichern - ebenso wie andere lose Gegenstände im Freien. Auf den Straßen stellen abgebrochene Äste oder umgestürzte Bäume die größte Gefahr dar. Autofahrer sollten außerdem vor allem auf Autobahnen und Schnellstraßen den Seitenwind beachten.