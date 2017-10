Feuerwehrtaucher trainieren im Attersee

26 Feuerwehrleute haben in der vergangenen Woche am Tauchlager des Landesfeuerwehrkommandos in Weyregg am Attersee teilgenommen. Dabei ging es um die Weiterbildung der Einsatztaucher sowie um die Ausbildung von Anwärtern.

Die burgenländischen Feuerwehrtaucher trainierten in Oberösterreich nicht nur im Wasser, sondern absolvierten auch eine Theorieausbildung. Dabei ging es zum Beispiel um die Rettungskette, Tauchphysik und Tauchmedizin. Praktische Übungen waren zum Beispiel das Retten eines bewusstlosen Tauchers aus 20 Meter Tiefe und Nachttauchgänge.

Tauchdienst Burgenland

Insgesamt machten die 26 Teilnehmer 128 Tauchgänge. Sie übten und arbeiteten mehr als 60 Stunden unfallfrei unter Wasser. Die vier Anwärter bestanden ihren Abschlusstest und verstärken jetzt das Einsatzteam der Feuerwehrtaucher Burgenland.