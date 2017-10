Bürgermeister-Stichwahl in 19 Gemeinden

In 19 Gemeinden findet am Sonntag die Bürgermeister-Stichwahl statt: Die jeweils zwei bestplatzierten Kandidaten von der Wahl am 1. Oktober treten an. Auch in den Bezirkshauptstädten Jennersdorf und Neusiedl am See wird gewählt.

Im traditionell tiefschwarzen Neusiedl am See hat die ÖVP bei der Gemeinderatswahl zwar ihre Mandatsmehrheit verteidigt. Wer Bürgermeister wird, ist allerdings völlig offen - mehr dazu in Stichwahl entscheidet in Neusiedl am See. ÖVP-Kandidat Thomas Halbritter, zuletzt Stadtrat, kam im ersten Wahlgang auf rund 43 Prozent der Stimmen. Nur knapp dahinter lag SPÖ-Vizebürgermeisterin Elisabeth Böhm mit 40 Prozent.

ORF/Patricia Spieß

Böhm rechnet sich gute Chancen aus, die erste rote Bürgermeisterin in Neusiedl am See zu werden. Sie denke, dass die Neusiedlerinnen und Neusiedler wüssten, dass sie mit ihnen gemeinsam die Stadt gestalten wolle. Für die ÖVP wäre der Verlust des Bürgermeisteramtes in Neusiedl am See eine herbe Enttäuschung. Halbritter gab sich gegenüber dem ORF Burgenland betont optimistisch. Er bekomme sehr viel Zustimmung und werde von vielen Leuten angesprochen, sie sich schon auf den neuen Weg freuten.

ORF

Jennersdorf: Hircy gegen Deutsch

In Jennersdorf trifft Amtsinhaber Bernhard Hirczy (ÖVP) auf einen abtrünnigen Schwarzen. Reinhard Deutsch ist Wirtschaftsbündler, kandidiert aber für die Bürgerliste JES. Er bekam im ersten Wahlgang 26 Prozent, Hirczy 43 Prozent - mehr dazu in Ex-VPler macht ÖVP Jennersdorf zu schaffen. Trotz des recht großen Abstandes ist Deutsch zuversichtlich - auch weil er von Rot und Blau in Jennersdorf unterstützt wird. Man sei ja auf Zusammenarbeit angewiesen und wolle beweisen, dass das möglich sei - was bisher mit der ÖVP-Alleinherrschaft eigentlich nicht möglich gewesen sei.

ORF

Bei der Gemeinderatswahl verlor die ÖVP in der schwarzen Hochburg Jennersdorf die absolute Mehrheit - mehr dazu in Jennersdorf: ÖVP verliert massiv. Dass sich die Bürgerliste mit SPÖ und FPÖ gegen ihn verbündet hat, kommentierte Hirczy damit, dass anscheinend auch Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) das Ganze unterstütze. Er habe in den letzten Tagen und Wochen sehr viele Hausbesuche gemacht und habe dabei gespürt, dass es wichtig sei, als Bürgermeister vor Ort zu sein und dass man sich nicht von Eisenstadt aus lenken lassen wolle.

ORF

Loipersbach: FPÖ-Kandidat in der Stichwahl

Interessant ist auch die Ausgangslage in Loipersbach. Das ist die einzige Gemeinde, in der es ein FPÖ-Kandidat in die Stichwahl schaffte: Roman Amring fordert den amtierenden SPÖ-Bürgermeister Erhard Aminger heraus. Er holte er sich im Wahlkampffinale Unterstützung: Die FPÖ Loipersbach lud am Freitagabend zu einem Bierstich mit dem Dritten Nationalratspräsident Norbert Hofer und Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ).

Eine Stichwahl gibt es außerdem in den Gemeinden Bad Tatzmannsdorf, Großhöflein, Hannersdorf, Kittsee, Kleinmörbisch, Kobersdorf, Königsdorf, Loipersdorf-Kitzladen, Lutzmannsburg, Mörbisch am See, Ritzing, Steinbrunn, St. Andrä am Zicksee, Weiden am See, Wimpassing an der Leitha und in Zurndorf. Vor der Stichwahl liegen SPÖ und ÖVP bei der Zahl der Bürgermeister gleichauf: Beide haben derzeit 74 Bürgermeister - mehr dazu in Kopf-an-Kopf-Rennen bei Bürgermeistern.

ORF Burgenland berichtet laufend

Das letzte Wahllokal schließt am Sonntag um 16.00 Uhr. Der ORF Burgenland berichtet sobald ein Ergebnis aus einer Gemeinde da ist im Internet und im Radio. Alle Ergebnisse und Reaktionen dazu gibt es natürlich auch im Fernsehen, in „Burgenland heute“ ab 19.00 Uhr.

