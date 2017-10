Anteile an Windkraftanlagen zu verkaufen

Die Energie Burgenland startet zum vierten Mal eine Bürgerbeteiligungsinitiative. Interessierte können sich für die Verlosung von Anteilen zweier Windenergieanlagen in Parndorf im Gesamtwert von 4,9 Millionen Euro anmelden.

Mit ihren Bürgerbeteiligungsmodellen ermögliche die Energie Burgenland Privatpersonen, sich aktiv an der Energiezukunft zu beteiligen, sagte Raphaela Reinfeld-Spadt von der Energie Burgenland. Bis einschließlich 15. November 2017 können sich Interessierte ab 18 Jahren auf der Website der Energie Burgenland, in den regionalen Kundencentern oder über das Kundentelefon für Anteile an der Windkraft anmelden.

Anteile werden verlost

Insgesamt werden Miteigentumsanteile im Gesamtwert von rund 4,9 Millionen Euro vergeben. Es gibt drei Pakete: Anteile im Wert von 1.000 Euro, 2.500 Euro oder 5.000 Euro. Um die verfügbaren Anteile möglichst gerecht zu vergeben, werden sie nach Anmeldeschluss verlost. Man habe sich für dieses Verfahren entschieden, um allen Interessierten die gleichen Chancen zu ermöglichen, so Reinfeld-Spadt.

Die Beteiligung an den Windenergieanlagen läuft 13 Jahre. Jedes Jahr bekommen die Teilhaber eine Vergütung ausgeschüttet. Für Energie-Burgenland-Kunden werden die Anteile mit zwei Prozent vergütet, für alle anderen Bürger mit 1,75 Prozent.

