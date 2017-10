Mutmaßlicher Schlepper an A4 gestoppt

An der A4 (Ostautobahn) ist ein mutmaßlicher Schlepper festgenommen worden. Der Serbe soll in der Nacht auf Mittwoch in einem Pkw sieben Männer aus dem Kosovo bei Nickelsdorf illegal über die Grenze gebracht haben.

Das Fahrzeug mit serbischem Kennzeichen war zu einer Kontrolle bei Nickelsdorf angehalten worden. Der 32-jährige Lenker wies sich mit einem gültigen serbischen Reisepass aus und legte einen gültigen Führerschein und Zulassungsschein vor. Die weiteren Insassen konnten sich allerdings nicht legitimieren und nutzten die Aufforderung, auszusteigen, zur Flucht. Den die Gruppe verfolgenden Polizeibeamten gelang es, vier Männer zu stoppen.

Mutmaßlicher Schlepper in Justizanstalt gebracht

Kurz darauf wurde ein kosovarischer Staatsbürger von Bundesheer-Kräften im Bahnhofsbereich des Grenzortes Nickelsdorf angehalten, ein weiterer dann am Mittwochvormittag an der A4. Nach dem siebenten Mann werde noch gesucht, hieß es am Donnerstag.

Die illegal Eingereisten im Alter von 16 bis 32 Jahren wurden in das Competence Center Eisenstadt eingeliefert. Der der gewerbsmäßigen Schlepperei verdächtige serbische Fahrzeuglenker wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.