Doskozil: Rückkehr ins Burgenland möglich

Beim „Fest der Sicherheit“ hat Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Rande auch bekräftigt, dass er eine türkis-blaue Koalition für nahezu fix hält. Einen Wechsel in die Landespolitik schließt er nicht aus.

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat ein fixes Mandat im Nationalrat. Er könnte aber auch in die Landespolitik wechseln, was er selbst nicht ausschließt.

„Abwarten, wie es sich entwickelt“

Dass ÖVP und FPÖ, die mit Koalitionsgesprächen begonnen haben, auch eine Regierung bilden werden, ist für Doskozil nahezu fix: „Es wird einen Wechsel in der Regierung geben, es wird eine schwarz-blaue (Anm. d. Red.: türkis-blaue) Regierung geben, das ist aus meiner Sicht nahezu fix.“ Jetzt müsse man sehen, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt.

Auch Weg ins Burgenland nicht ausgeschlossen

„Natürlich ist der Weg in den Nationalrat frei. Es gibt auch andere Optionen und Varianten, aber das werde ich für mich dann entsprechend in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden und dann auch bekanntgeben“, so Doskozil. Auf die Frage, ob denn auch ein Weg zurück ins Burgenland möglich wäre, antwortete Doskozil: „Wie es im Lotto so schön heißt, alles ist möglich. Aber diese Optionen müssen gut durchdacht sein. Es soll kein Schnellschuss sein. Da gibt es viele Beteiligte, mit denen Gespräche zu führen sind. Und zu gegebener Zeit werden wir das bekanntgeben.“

