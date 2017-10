Sicherheitspreise des Landes verliehen

Verschiedene Blaulicht-Organisationen sorgen für die Sicherheit im Burgenland. Die Leistungen der burgenländischen Einsatzorganisationen wurden Mittwochabend durch die Sicherheitspreise des Landes gewürdigt.

Die Verleihung der burgenländischen Sicherheitspreise fand am Mittwoch im Kultur- und Kongresszentrum Eisenstadt im Rahmen des „Festes der Sicherheit“ statt. Mit dem Sicherheitspreis des Landes werden alljährlich verdienstvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einsatzorganisationen ausgezeichnet.

ORF

Die Landessicherheitszentrale, die Rettungshundebrigade, die Wasserrettung, der Arbeiter-Samariterbund, das Roten Kreuz, das Bundesheer, die Feuerwehr und die Polizei - insgesamt acht Einsatzorganisationen wurden heuer mit dem Sicherheitspreis geehrt, darunter freiwillige Helfer, hauptberuflich Tätige und auch ganze Einsatzgruppen. Vergeben wurde auch ein Preis für das beste Sicherheitsprojekt im Burgenland. Gewonnen hat das Organisationsteam rund um das Nova Rock-Festival in Nickelsdorf.

zurück von weiter

Hochrangige Ehrengäste anwesend

Bundesminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Vertreterinnen und Vertreter der Landespolitik - an der Spitze Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ), die Landtagspräsidenten Christian Illedits (SPÖ), Rudolf Strommer (ÖVP) und Ilse Benkö (FPÖ) - waren anwesend. Ebenso nahmen leitende Repräsentanten und Repräsentantinnen der Sicherheitsorganisationen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft und Verwaltung an dem Fest teil.

ORF

Im Beruf Menschen helfen

Barbara Tader von der Landessicherheitszentrale wurde für ihre Arbeit in der Unwetternacht im August ausgezeichnet. Menschen tagtäglich in ihrem Beruf zu helfen, ist für sie etwas Besonderes: „Es ist eine außergewöhnliche Arbeit, die sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert und man kann aus vielen Situationen sehr viel herausholen. Ich glaube, etwas Erfüllenderes kann man sich in einem Beruf gar nicht vorstellen.“

ORF

Ihr Dienst im Zeichen der Sicherheit ist für alle ehrenamtlichen und beruflichen Helfer mehr als nur Arbeit. „In der Feuerwehrjugend machen wir ja noch nicht so viel bezüglich Retten, aber wir werden ja ausgebildet, und wenn wir dann mal im Aktivstand sind, freuen wir uns, wenn wir bei Einsätzen den Leuten helfen können“, erzählte Franziska Wohlfahrt von der Feuerwehrjugend Weiden.

Auch Martin Wahrmann vom Arbeiter-Samariterbund sieht in der Arbeit viel Positives: „Es ist eine erfüllende Freizeittätigkeit, die sich sehr gut mit dem Medizinstudium verbinden lässt, weil man dadurch auch Praxis sammelt - die andere Leute, die das nicht machen, dann vielleicht nicht haben.“

Beitrag zu einem sicheren Burgenland

Vergeben wird der Sicherheitspreis vom Land Burgenland. Die einzelnen Organisationen würden auch untereinander bestens kooperieren, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): „Die gute Zusammenarbeit wurde heute auch ausgezeichnet. Und viele wurden dafür geehrt, dass sie große Beiträge zu einem sicheren Burgenland leisten.“

ORF

Die Organisationen werden vom Land pro Jahr mit über 20 Millionen Euro unterstützt. „Für mich ist Sicherheit ein sehr umfassender Begriff. Für mich ist ganz wichtig, dass unsere Organisationen im Schnitt circa zwölf bis 13 Minuten nach Verständigung am Einsatzort sind. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Das rettet Leben und da bemühen sich sowohl die hauptberuflichen, als auch die freiwilligen Helfer in einem sehr großen Ausmaß“, so Niessl.

Für die Sicherheit in der Landesregierung ist Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) zuständig. Es sei wichtig, dass man sich auf die Einsatzorganisationen zu 100 Prozent verlassen könne, so Tschürtz: „Dass man weiß, da gibt es Kameraden und kameradschaftliche Personen, die einem zur Seite stehen. Das sind unsere Blaulichtorganisationen und auf die kann man sehr stolz sein.“

ORF

Auch Bundesminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) betont die Wichtigkeit der Sicherheit und der Blaulicht-Organisationen: „Das erwartet sich auch die Bevölkerung, dass man hier entsprechend auftritt und dass wir für Sicherheit im Land sorgen.“

Die Preisträger 2017 in den einzelnen Kategorien

Kategorie Arbeiter-Samariter-Bund:

1. Platz: Wahrmann Martin

2. Platz: Julian Krail

3. Platz: Johannes Grubich

Kategorie Landessicherheitszentrale als integrierte Leitstelle:

1. Platz: Michael Piller

2. Platz: Barbara Tader

3. Platz: Michael Steiger

Kategorie Feuerwehr:

1. Platz: Wettkampfgruppe Zillingtal

2. Platz: Feuerwehrjugend-Wettkampfgruppe Weiden am See

3. Platz: Frauen-Wettkampfgruppe Rudersdorf-Berg

Kategorie Bundesheer:

1. Platz: Garde: Repräsentation und Einsatz

2. Platz: KPE Kompanie/Jägerbataillon 19

3. Platz: Heeres Feuerwehr

Kategorie Polizei:

1.Platz: OKD (operativer Kriminaldienst) Eisenstadt, Bekämpfung illegales Glückspiel

2. Platz: Suchtgiftgruppe Rechnitz, integriert KKD (koordinerter Kriminaldienst) Oberwart

3. Platz: EGFA – Polizeischiffsführer am Neusiedler See

Kategorie Rettungshundebrigade:

1. Platz: Hans Moser (Staffel Riedlingsdorf), Simon Werner

2. Platz: Werner Simon (Staffel Riedlingsdorf)

3. Platz: Ernst Ecker (Staffel Güssing)

Kategorie Rotes Kreuz:

1. Platz: Janisch Holger (First Responder, Breitenbrunn)

2. Platz: Hasieber Lukas (First Responder, Bezirk Oberpullendorf)

3. Platz: Fleck Ottilie

Kategorie Wasserrettung:

1. Platz: Müller Dagmar (Leiterin Einsatzstelle Jennersdorf)

2. Platz: Pankl Josef

3. Platz: Platzer Andreas (Einsatzstelle Oggau)

Sonderkategorie „Bestes Sicherheitsprojekt“: