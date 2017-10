Einbrecherbande ausgeforscht

Der burgenländischen Polizei ist die Klärung einer Serie von Einbruchsdiebstählen gelungen. Eine Tätergruppe konnte ausgeforscht werden. Diese hatte in insgesamt 126 Sportplatzkantinen und Vereinslokale eingebrochen.

Der erste Einbruch ereignete sich am 17. August in Neusiedl am See. Dort war - wie bei den anderen Einbrüchen auch - die Sportplatzkantine Tatort. Die Ermittler fanden heraus, dass bereits am 2. August im Bezirk Neunkirchen eingebrochen worden war.

Drei Männer und eine Frau festgenommen

Die Ermittlungen liefen aufgrund der entnommenen Spuren darauf hinaus, dass es sich um dieselbe Tätergruppe gehandelt haben musste. In der Nacht von 15. auf 16. Oktober wurden dann in Öd im Bezirk Neunkirchen vier Verdächtige festgenommen.

Es handelte sich dabei um drei junge Männer und eine junge Frau, im Alter von 18 bis 19 Jahren, so Bezirksinspektor Martin Ivancsics: „Im Zuge der Erstbefragung konnte dann ein vierter Verdächtiger ausgeforscht und in den Morgenstunden festgenommen werden.“ Die weiteren Ermittlungen und Spurenauswertungen ergaben dann den Hinweis auf einen fünften Verdächtigen - ein 17-jähriger junge Mann - der am Mittwoch in den Morgenstunden festgenommen wurde, so Ivancsics.

Bisher 126 Einbrüche geklärt

Insgesamt konnte die Polizei bis jetzt 126 Einbrüche klären. Allein im Burgenland wurde in 54 Sportplatzkantinen oder Vereinslokale - angefangen vom Bezirk Neusiedl am See bis zum Bezirk Oberwart - eingebrochen. „Gestohlen wurden hauptsächlich Bargeld, alkoholische Getränke und Zigaretten. Meist lag der Sachschaden wesentlich höher, als der Wert der Beute selbst“, sagte Landespolizeidirektor-Stellvertreter Werner Fasching zur Diebesbeute.

Der Wert, der gestohlenen Gegenstände, beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Verdächtigen befinden sich derzeit in U-Haft. Das Motiv für ihre Taten dürfte die Finanzierung ihrer Drogensucht gewesen sein. Das Strafausmaß für junge Erwachsene liegt zwischen sechs Monaten und fünf Jahren.