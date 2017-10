Thermen restlos ausgebucht

In den burgenländischen Thermen und den angeschlossenen Hotels herrscht in den kommenden Tagen absoluter Hochbetrieb. Wie in den vergangenen Jahren nutzen auch heuer wieder viele Gäste die Zeit zwischen Nationalfeiertag und Allerseelen für einen Kurzurlaub.

Wenn man sich in den heimischen Thermenhotels nach der Buchungslage für die kommenden Tage erkundigt, hört man immer dieselben drei Worte: Fast vollständig ausgebucht. Keine Ausnahme bildet hier die St. Martins Therme und Lodge in Frauenkirchen. Lediglich am 25. und am 31. Oktober gebe es noch freie Zimmer, ansonsten liege die Auslastung bei 100 Prozent, heißt es aus Frauenkirchen.

ORF

Keine Chance auf ein Zimmer

Überhaupt keine freien Zimmer gibt es zwischen Nationalfeiertag und 5. November im 290-Betten-Hotel Sonnenpark Lutzmannsburg, das an die örtliche Therme angeschlossen ist. Man sei seit vier Monaten komplett ausgebucht, teilweise haben die Gäste für diese Zeit sogar schon zu Jahresbeginn reserviert. Die Gäste kommen vor allem aus Ostösterreich und Ungarn nach Lutzmannsburg.

ORF

„Zu dieser Zeit des Jahres bin ich täglich gut gelaunt“, sagt der Geschäftsführer des Avita Thermenresorts in Bad Tatzmannsdorf, Peter Prisching, auf die Frage nach der derzeitigen Buchungslage. Das Resort sei restlos ausgebucht. Die Gäste kommen vor allem aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland - Aufholbedarf gebe es bei internationalen Gästen, sagt Prisching.

Auch in Stegersbach zeigt man sich mehr als zufrieden: Vom Nationalfeiertag bis zum Sonntag sei man bereits seit drei Monaten vollkommen ausgebucht, heißt es vom Thermenhotel Allegria. Lediglich Anfang nächster Woche gebe es noch wenige freie Zimmer.