Strom tanken von Nord bis Süd

Um die Reichweiten von Elektroautos weiter zu erhöhen, werden von der Energie Burgenland bei den Technologiezentren in Neusiedl am See, Eisenstadt und Neutal Schnellladestationen errichtet. So soll eine burgenländische Nord-Südverbindung für die Elektromobilität entstehen.

Vor drei Jahren gab es im Burgenland keine 50 Elektroautos, heute sind es an die 300. Energie-Burgenland-Vorstandsdirektor Alois Ecker glaubt, dass in den kommenden Jahren Elektroautos noch viel stärker nachgefragt werden. Um diesem Trend zu entsprechen, hat die Energie Burgenland bereits an 33 Standorten 64 Landepunkte errichtet, davon fünf Schnellladestationen.

Kosten von bis zu 70.000 Euro

Eine weitere Schnellladestation wurde nun beim Technologiezentrum in Neusiedl am See in Betrieb genommen und zwei weitere sollen bei den Technologiezentren in Eisenstadt und Neutal aufgestellt werden. Eine Schnellladestation kostet zwischen 55.000 und 70.000 Euro. Zudem müssten bei derartigen Stationen auch die technischen Voraussetzungen gegeben sein, sagt Ecker und das sei bei Technologiezentren der Fall. Um die Ladestationen allerdings nutzen zu können, braucht man eine sogenannte E-Mobilitätskarte. Diese kann bei der Energie Burgenland beantragt werden.

