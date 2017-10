Brandeinsatz wegen Kastanien im Backrohr

Aufmerksame Nachbarn und die Feuerwehr haben am Wochenende in Oberwart vermutlich ein Leben gerettet: Als in der Nacht auf Sonntag der Rauchmelder angeschlagen hatte, überhörte die in der Wohnung schlafende Frau diesen.

Die Nachbarn schlugen jedoch wegen des piepsenden Geräuschs Alarm. Die Einsatzkräfte fanden im Backrohr schmorende Kastanien, berichtete die Feuerwehr am Montag. Als die Feuerwehrleute eintrafen, war von außen zunächst nichts Auffälliges zu erkennen.

FF Oberwart

Nachdem sie die Tür mit Hilfe von Sperrwerkzeug geöffnet hatten, bemerkten die Helfer jedoch den Geruch von Rauch, der aus dem Backofen drang. Sie weckten die schlafende Frau. Die zum Teil bereits verkohlten Kastanien wurden ins Freie gebracht, danach wurde die Wohnung gelüftet. Nach einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet.