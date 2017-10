Feuerwehrmesse: Geräte, Vorträge, Einsätze

In Oberwart findet am 4. und 5. November erstmals eine Feuerwehrmesse statt. Österreichweit wird das die zweite Fachmesse für das Feuerwehrwesen sein. Neben einer großen Geräteschau sind auch Fachvorträge und verschiedene Einsatzübungen geplant.

Die Feuerwehrmesse in Oberwart findet parallel zur Genuss-Messe statt. Bei dieser Fachmesse für Florianijünger werden die neuesten technischen Gerätschaften für den Lösch- und Katastropheneinsatz gezeigt, außerdem wird Schutzkleidung wie etwa Helme und Tauchanzügen präsentiert. „Die Feuerwehrmesse ist eine Fachmesse, die wirklich auf die einzelnen Feuerwehren ausgerichtet ist. Die Feuerwehr kann hier wirklich all die Ausrüstung, Fahrzeuge und Material finden, die sie für die Einsätze benötigt“, sagt Messeveranstalter Markus Tuider.



Chemie- und Verkehrsunfälle werden simuliert

Nicht weniger als 60 Aussteller aus dem In- und Ausland konnten für diese Spezialmesse gewonnen werden. Eingeladen sind vor allem Feuerwehren aus Süd- und Ostösterreich. Neben der Gerätepräsentation steht auch eine Reihe an Fachvorträgen auf dem Programm. Ein Thema ist dabei laut Tuider die Problematik mit Schaulustigen, die sich bei Einsätzen immer wieder einfinden.

Im Rahmen der Messe finden auch diverse Übungen statt. Es werden unter anderem Chemie- und Verkehrsunfälle simuliert. Zuguterletzt findet auch der 84. Burgenländische Informationslehrgang für alle Feuerwehr-Führungskräfte statt. Die Messe ist an beiden Tagen - also am 4. und 5.November von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

