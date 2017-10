Gedenkfeier für Gregor Mekinich

Die evangelischen Christen feiern heuer 500 Jahre Reformation. Auf dem Gebiet des heutigen Burgenlandes verbreitete sich der evangelische Glauben rasch, auch unter den Kroaten. Mitverantwortlich dafür war der evangelische Pfarrer Gregor Mekinich.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Schlosskapelle Deutschkreutz wurde anlässlich seines 400.Todestages an den kroatischen evangelischen Pfarrer Gregor Mekinich gedacht. Es gilt als wahrscheinlich, dass Mekinich auch in der Kapelle in Deutschkreutz gepredigt hat. Sicher ist jedenfalls, dass er in der im Schloss untergebrachten Manlius Druckerei die ersten protestantischen Gesangsbücher in burgenländischkroatischer Sprache drucken ließ.

ORF

ORF

Lange Zeit wurde die Ansicht vertreten, dass die burgenländischen Kroaten immer katholisch waren. Das stimmt jedoch nicht, denn in vielen Gemeinden wurden die Kroaten evangelisch und stellten Pfarrer, aber auch Bischöfe und Superintendenten. „In den gemischten Gemeinden, wo die Deutschen oder Ungarn die Mehrheit gehabt haben; und wo die Kroaten zu deutschen und zu ungarischen Protestanten gekommen sind, da sind die Leute selbstverständlich protestantisch geworden“, so der Slawist Nikola Bencsics.

Sendungshinweis „Burgenland heute“, 22.10.2017

Erste Evangelische in Sopron und Umgebung

Nur wenige Jahre nach der Veröffentlichung der Thesen durch Luther lassen sich die ersten Evangelischen in Sopron und der Umgebung nachweisen. Laut Experten wisse man ganz genau, dass in den 1520er-Jahren ein Mönch namens Christoph in Luthers Sinne in Ödenburg gepredigt habe. Das Umfeld der Stadt, also auch Deutschkreutz oder Neckenmarkt, seien dadurch vom Protestantismus geprägt worden.

ORF

Etwa 150 Jahre lang gibt es im Burgenland evangelische Kroaten. Im Laufe der Zeit werden sie aber in den deutschen oder ungarischen Dörfern assimiliert. Vor allem die Gegenreformation bereitete der evangelischen Tradition in den kroatischen Gemeinden ein Ende. „In dem Moment, wo die Magnaten wieder katholisch geworden sind, sind sie auch verschwunden. Die Pastoren haben dann Schwierigkeiten bekommen“, so Bencsics.

ORF

Gedenktafel für Mekinich

An den kroatischen Pfarrer Gregor Mekinich, der das erste protestantische Gesangsbuch in kroatischer Sprache drucken ließ, erinnert nun eine Gedenktafel im Schloß Deutschkreutz. Sie wurde anlässlich der Gedenkfeier enthüllt.