Liszt-Festival: Symposium zum Thema Europa

Im Rahmen des seit Mittwoch laufenden Liszt-Festivals findet am Samstagnachmittag in Raiding auch ein Symposion statt. Das „Forum Europa Liszt Raiding“ bezieht sich auf die Grenzenlosigkeit von Liszts Wirken und behandelt Gegenwart und Zukunft Europas.

Franz Liszt hat im Laufe seines Lebens in vielen Ländern Europas gelebt und gewirkt. Er wird heute oft als erste Popstar der Musikgeschichte und als einer der erster Europäer bezeichnet. Sein kosmopolitischer Geist soll an seinem Geburtsort nicht nur in der Musik Ausdruck finden, sondern auch in Begegnungen und Gesprächen.

Deshalb haben die Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz gemeinsam mit dem Liszt-Verein und der Gemeinde das „Forum Europa Liszt Raiding“ ins Leben gerufen. Diese Vortrags- und Diskussionsveranstaltung findet unter der Leitung von Hannes Tretter vom Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte statt.

Publikum soll mitdiskutieren

Behandelt werden gesellschaftspolitische und kulturelle Themen, die Europa betreffen. Persönlichkeiten aus Diplomatie und Medien, Europa-Aktivisten und Wissenschafterinnen werden referieren im Pfarrzentrum Raiding über ihre Sicht auf Europa. Publikum ist sowohl zum Zuhören als auch zum Mitdiskutieren willkommen. Das „Forum Europa Liszt Raiding“ soll sich nach der Auftaktveranstaltung zu einem jährlich wiederkehrenden Projekt entwickeln.

