Burgenländischer Wein in Hamburg

Mitte der Neunzehnneunziger Jahre hat der Hamburger Weinhändler Christian Budde das Burgenland kennen und lieben gelernt. In seiner Vinothek verrichtet der Experte für burgenländischen Wein auch wahre Missionarsarbeit.

Der Hamburger Stadtteil Ottensen ist laut, bunt und multikulti. Seit Jahren beliebt als Ausgehviertel boomt Ottensen neuerdings auch als bessere Wohngegend. Genau dort plazierte Christian Budde seine Vinothek Oxhoft. Ein Geheimtipp für Freunde guten Weins, speziell aus dem Burgenland. So bekommt er auch immer Lieferungen aus Deutschkreutz in die Hansestadt. Burgenländischen Wein, das Land und die Leute hat Christian Budde vor mehr als 20 Jahren für sich entdeckt.

ORF

„Man hat mir vorher gesagt, die Burgenländer sind die Ostfriesen Österreichs. Wenn man die Ostfriesen kennt, dann weiß man, es sind wortkarge, zurückhaltende Menschen, die ihren eigenen Schmäh haben und sich selbst nicht ganz ernst nehmen. Ich habe einfach herzensgute, weltoffene Menschen kennengelernt, die gastfreundlich sind und nicht nur gute Weine machen, sondern auch gut kochen können“, so Budde.

Burgenländische Weine ins Licht rücken

Heute spiegelt sich seine Liebe zum Burgenland im Angebot der Vinothek wieder. Damit der Funken auch auf norddeutsche Gaumen überspringt, lädt Christian Budde die Hamburger Gastronomen regelmäßig zu Verkostungen. Den Chef der renommierten Hamburger Weinbar Witwenball muss der Vinothekar nicht mehr überzeugen, dieser aber noch seine Gäste. „Die Entscheidung zum burgenländischen Wein zu greifen, da braucht es noch einen kleinen Schups“, so Axel Bode.

Selbstgemachte Schmankerl

Allerdings ist die Sorte Blaufränkisch im hohen Norden bereits auf Siegeszug, nur das Herkunftsland Burgenland liegt für viele Hamburger noch eher im Dunkeln und muss erst ins kulinarische Rampenlicht gerückt werden. Budde offeriert seinen Kunden nicht nur Weine, es gibt auch die dazu passenden burgenländische Schmankerl, die er selbst kocht. Dazu gehören Bohnenstrudel und Salzstangerl.

„Das Burgenland ist sicher noch die Region in Österreich, die am schwersten zu vermarkten ist. Da ist noch viel Arbeit zu erledigen. Ich sage immer- Leute, probiert - es schmeckt und tut euch am Ende gut“, so Budde.