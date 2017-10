Landtag: Diskussion über Bildungsdirektionen

Die Landtagssitzung am Donnerstag begann mit der Fragestunde an die Landesregierung. Unter anderem wurden die Wohnbauförderung und die neuen Bildungsdirektionen thematisiert.

Zu Beginn gab es Anfragen von SPÖ-Parteigenossen an Landeshauptmann Hans Niessl zur Wohnbauförderung im Burgenland. Er verweist auf niedrige Mieten und eine boomende Bauwirtschaft. Man könne „zufrieden sagen“, dass die burgenländische Wohnbauförderung, einen „wesentlichen Beitrag“ dazu leistet, dass 1.500 Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft abgesichert seien, so Niessl.

Frage zur Bildungsdirektion

Die Grünen-Abgeordnete Regina Petrik stellt eine Frage zu den Bildungsdirektionen, die in allen Ländern eingeführt werden. Diese können, müssen aber nicht von Politikern geleitet werden. "Kann in folgedessen davon ausgegangen werden, dass im Burgenland zukünftig der Landeshauptmann nicht Präsident der Bildungsdirektion ist?, fragt Petrik.

„Ob dort der Landeshauptmann der Präsident ist oder ob er Weisungen über die Landesregierung erteilen kann, muss man diskutieren. Insofern ist das noch ergebnisoffen“, so dazu Niessl.

Neues Feuerwehrgesetz

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz bekam aus den eigenen FPÖ-Reihen die Frage, wie der aktuelle Stand beim neuen Feuerwehrgesetz aussieht. „Es wird in diesem Feuerwehrgesetz die Kameradschaft und die Traditionspflege hervorgestrichen, es wird auch Strukturen geben in Bezug auf Mindestausrüstung. Es wird eines der modernsten Feuerwehrgesetze werden“, sagte dazu Tschürtz.

Flugdrohnen gegen Stare

ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz stellte eine Anfrage zum Thema Flugdrohnen. „Warum gibt es für dieses innovative Projekt keine Förderung mehr?“, fragt Sagartz die SPÖ-Landesrätin Verena Dunst.

Die Landesrätin verweist auf EU-Vorgaben. „Hier ist die Drohne leider nicht möglich. Und wenn, müsste man mit der Europäischen Union eine komplette Trendumkehr machen“, so Dunst.

Am Nachmittag wird unter anderem über einen Auslieferungsantrag der Staatsanwaltschaft entschieden, die gegen den LBL-Mandatar Gerhard Hutter wegen des Vorwurfs der Korruption ermittelt.