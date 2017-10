Ziegler und Kiefer in Moskau

Drei Wochen nach erreichter Olympia-Qualifikation bestreiten die Eiskunstläufer Miriam Ziegler/Severin Kiefer den Moskauer Grand-Prix-Bewerb Rostelecom-Cup.

Für die Paarläufer ist dieser Einladungsevent eine wichtige Formüberprüfung für die Winterspiele im Februar in Pyeongchang. Mit der Konkurrenz in der russischen Hauptstadt beginnt der eigentliche Countdown für das Südkorea-Großereignis.

„Nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation sind wir nun sehr motiviert, uns weiter zu steigern“, sagte die Burgenländerin Ziegler. „Wichtig ist uns vor allem, dass wir schon frühzeitig in der Saison unsere Programme den Preisrichtern zeigen können und damit Feedback erhalten, wie wir diese weiter optimieren können.“ Die Konkurrenz ist stark, u.a. sind die aktuellen Europameister Jewgenia Tarasowa/Wladimir Morosow aus Russland am Start.

Ziegler/Kiefer werden auch bei der NHK Trophy in Osaka starten. Ihr Kurzprogramm in Moskau laufen sie am Freitag, die Kür am Samstag. Ihre Leistung bei der Oberstdorfer Nebelhorn-Trophy mit fixiertem Olympia-Ticket sieht Kiefer als Qualitätsmerkmal: „Wir haben dort unter Beweis gestellt, dass trotz Trainingsortwechsel alles gut gelaufen ist.“ Indes sind Ziegler/Kiefer wieder von La Chaux-de-Fonds im Schweizer Jura nach Berlin zurückgekehrt.