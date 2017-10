Dienstautos: Zwei LRH-Empfehlungen realisiert

Der Landesrechnungshof hat noch einmal die Beschaffung von Dienstfahrzeugen im Land unter die Lupe genommen. Ein Prüfbericht von 2014 kritisierte, dass zu viele Dienstautos angeschafft worden waren. Seit damals wurden erst zwei Rechnungshof-Empfehlungen umgesetzt.

Der Bericht von 2014 endete mit insgesamt 23 Empfehlungen an das Land - mehr dazu in LRH-Kritik: 68 Dienstautos zu viel angeschafft. Die Follow-Up-Prüfung ergab jetzt, dass nur zwei dieser Empfehlungen schon umgesetzt wurden. So wurde eine Stelle zur Koordinierung und Überwachung des Beschaffungswesens geschaffen - aus Sicht des Landesrechnungshofes ein wesentlicher Punkt. 14 Empfehlungen seien noch in der Umsetzungsphase, so der Landesrechnungshof: zum Beispiel die Ausarbeitung eines Regelwerks zur Beschaffung.

LRH: Grundlage für Pkw-Bedarfsplanung fehlt

Manche der Empfehlungen seien nur unzureichend umgesetzt worden, wie etwa das Monitoring-System, kritisiert der Landesrechnungshof. Sieben Empfehlungen sind laut Landesrechnungshof gar nicht umgesetzt worden: So fehle zum Beispiel eine Analyse der Außendienste und der Entwicklung der Reisekosten und damit auch die Grundlage für eine Pkw- Bedarfsplanung.

Auch gebe es keine vollständige Kfz-Inventarliste für die Jahre 2015 und 2016 und das Land habe auch keine Regelung zur Abrechnung des Pkw-Leasingentgeltes erlassen, kritisiert der Landesrechnungshof.

