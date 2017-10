Rettungsaktion für herrenlose Schafe

Am Glöckelberg in Heiligenkreuz (Bez. Jennersdorf) irren seit zwei Wochen herrenlose Schafe bzw. Ziegen umher. Der Besitzer will die Tiere nicht mehr und hat sie angeblich zum Abschuss freigegeben. Tierschützer wollten das nun mit allen Mitteln verhindern.

Tierliebe Bewohner und deren Freunde wollten der fünf Tiere habhaft werden. „Das Spiel läuft jetzt seit 14 Tagen, sie sind sehr scheu, schwierig zu fangen“, erzählt Karl Papst. „Der Besitzer kümmert sich nicht um die Tiere, will sie nicht haben. Wir haben mit ihm gesprochen, er will sie zum Abschuss freigeben. Das wollen wir nicht - es sind gesunde und schöne Tiere“, so Erika Schmid.

ORF

Flinke Tiere

Das Schicksal der Tiere ruft auch einen erfahrenen Jäger auf den Plan. „Das steht uns rechtlich nicht zu. Wir jagen nur Wildtiere und keine Haustiere“, so Franz Toth, Jäger aus Heiligenkreuz. Die Rettungsaktion beobachtet er mit fachmännischem Blick. „Man sieht: die Tiere sind nicht dumm. Die lassen sich nicht in die Enge treiben. Bei Gelegenheit springen sie auch über den Zaun“, sagte Toth.

Neues Zuhause auf dem Biobauernhof

Ob es nun Schafe oder Ziegen sind - darüber sind sich die Heiligenkreuzer noch nicht einig. Martina Neumann aus Maria Bild betreibt einen Biobauernhof. Sie vermutet, dass es sich eher um eine Ziegenrasse handelt. „Sie springen extrem hoch, was Schafe normalerweise nicht machen.“ Neumann will die flüchtigen Schafe - oder eben Ziegen - aufnehmen.

Nach einer stundenlangen Rettungsaktion konnten die Tiere endlich eingefangen werden. „Jetzt sind die Tiere müde - und wir auch“, sagte die Biobäuerin. Die Tiere wurden in ein Gehege getrieben und können sich in ihrem neuen Zuhause über Artgenossen und gute Pflege freuen.