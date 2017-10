Niessl rechnet eher mit Schwarz-Blau

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) unterstützt, dass die SPÖ mit der ÖVP und mit der FPÖ Gespräche führen will. Doch er vermutet, dass es zwischen ÖVP und FPÖ eher zu einer Einigung kommen könnte.

Die Wahlprogramme von ÖVP und FPÖ seien sehr ähnlich, sagte Niessl am Dienstagvormittag. Deswegen werde es dort bei Koalitionsgesprächen wahrscheinlich auch rascher zu einer Einigung kommen.

Aber auf der anderen Seite dürfe man Gespräche nie ausschlagen und solle auch mit allen Parteien Gespräche führen. Je intensiver man das mache, desto größer sei auch die Chance, wieder in der Regierung zu sein und vor allem gebe es auch die Chance, SPÖ-Inhalte aus dem Plan A tatsächlich in Koalitionen unterzubringen, so Niessl.

Links: