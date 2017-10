Petrik gegen Personalwechsel

Der Einzug der Grünen in den Nationalrat wird immer unwahrscheinlicher. Nach Auszählung der Briefwahlstimmen liegen sie bei 3,76 Prozent. Die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik, hält von einem Personalwechsel nicht viel.

So wie es derzeit aussieht werden die Grünen nach 31 Jahren aus dem Nationalrat fliegen. Noch am Wahlabend wurden vor allem seitens der Wiener Landespartei Stimmen laut, die einen Personalwechsel forderten. Petrik sieht das ganz anders und wies dagegen am Dienstagvormittag darauf hin, dass Bundessprecherin Ingrid Felipe schon kurz nach ihrer Übernahme einen Wahlkampf zu schlagen gehabt habe. Felipe habe ihre Aufgabe großartig gemacht. Sie halte gar nichts davon, jetzt Einzelpersonen herauszunehmen und Köpfe auszutauschen. Das ändere ja nichts an Grundproblemen in einer Partei.

Für den jetzigen Zustand der Partei trage der gesamte Bundesvorstand die Verantwortung, sagte Petrik. Dieser tagt am Dienstag ab 13.00 Uhr an einem geheimen Ort in Wien. Als Vorstandsmitglied nimmt auch Petrik teil. Für sie steht vorerst die Analyse der Entwicklungen im Vordergrund.

Petrik: Es wird große Veränderungen geben müssen

Es gehe darum, sich darauf zu konzentrieren, welche Fehlentscheidungen getroffen worden seien und was welche Auswirkungen gehabt habe, so Petrik. Es werde große Veränderungen geben müssen. Man werde sich sehr intensiv damit auseinandersetzen müssen, was jetzt politisch nötig sei und man werde innerhalb der Partei in der Organisationsform sehr viel verändern.

