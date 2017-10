Die Spannung vor dem Wahltag steigt

Bei der Nationalratswahl am Sonntag kandidieren bundesweit zehn Parteien. Rund 6,4 Millionen Menschen sind wahlberechtigt, rund 233.000 davon im Burgenland. Bei dieser Wahl wurden besonders viele Wahlkarten ausgestellt.

Der Stimmzettel für die Nationalratswahl ist dieses Mal umfangreich, denn österreichweit treten zehn Parteien an. Zusätzlich kann man Vorzugsstimmen vergeben, an insgesamt drei Kandidaten einer Partei - mehr dazu in Vorzugs- und Parteistimme: Richtig wählen.

Mehr Frauen als Männer wahlberechtigt

Insgesamt geht es um 183 Sitze im Nationalrat. Wahlberechtigt sind Personen ab dem Alter von 16 Jahren. Unter den Wahlberechtigten im Burgenland sind mehr Frauen als Männer, 119.000 Frauen sind stimmberechtigt und rund 114.000 Männer.

ORF

Bei dieser Wahl gibt es einen neuen Briefwahlrekord mit 889.000 Briefwahlkarten - mehr dazu in Neuer Rekord mit 889.193 Wahlkarten. Im Burgenland waren es laut Innenministerium 22.877. Nur 896 davon sind an Wahlberechtigte im Ausland gegangen, die anderen an Wahlberechtigte im Inland.

Die ersten Wahllokale im Burgenland öffnen am Wahlsonntag um 7.00 Uhr, die letzten schließen um 16.00 Uhr, dazwischen variieren die Zeiten in den einzelnen Gemeinden. Die Berichterstattung des ORF Burgenland liegt am Sonntag ganz im Zeichen der Nationalratswahl - mehr dazu in Nationalratswahl: So berichtet der ORF.

