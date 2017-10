„Gans Burgenland“ in Rust eröffnet

Seit Freitag läuft das Genussfestival „Gans Burgenland“. Es wurde in Rust eröffnet. Neben Produkten rund um die Gans gibt es Schmankerl und Weine aus dem Burgenland zu verkosten. Erwartet werden bis zu 10.000 Besucher.

An diesem Wochenende steht die Storchenstadt Rust ausnahmsweise ganz im Zeichen der Gans, denn beim Genussfestival „Gans Burgenland“ dreht sich fast alles um sie. In erster Linie geht es bei dem Festival natürlich um kulinarischen Genuss, also um burgenländische Schmankerl und Weine. Die Anbieter setzen Jahr für Jahr auf bestimmte Themen. Heuer gibt es zum Beispiel erstmals auch einen Ganslburger den die Besucher verkosten können.

Breit gefächertes Angebot

Damit die Informationen rund um die Gans im Burgenland nicht zu kurz kommen, wurde dafür ein eigener Stand aufgebaut wo die Besucherinnen und Besucher sich über die südburgenländische Weidegans informieren können. Natürlich geht es bei dem Genussfestival nicht nur ausschließlich um die Gans. Angeboten werden auch andere Köstlichkeiten aus dem Burgenland, etwa Chilli-Produkte, Hochprozentiges und andere Spezialitäten.

Bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher

Das „Gans Burgenland“ Festival wird von Jahr zu Jahr beliebter. Heuer werden zum Beispiel bis zu 10.000 Besucher und mehr erwartet. Viele Reisen sogar aus dem Ausland, etwa aus Deutschland, der Schweiz oder sogar Israel an, um das Festival genießen zu können. „Gans Burgenland“ in Rust ist an diesem Wochenende jeweils von 10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Eine weitere Genussfestivalveranstaltung rund um die Gans gibt es am Samstag und am Sonntag auch im benachbarten Oggau (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).