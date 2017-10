Unfallfahrzeug alarmierte selbst die Feuerwehr

Am frühen Freitagabend ist es auf der S31 bei Eisenstadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw gekommen. Jedoch setzte nicht eine der beteiligten Personen den Notruf ab sondern ein Unfallfahrzeug.

Zu dem Verkehrsunfall kam es am frühen Freitagabend gegen 17.00 Uhr auf am S31-Zubringer zur B50-Burgenlandstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache sind zwei Fahrzeuge ineinander gekracht. Dabei wurde eines der beiden Autos im Frontbereich beschädigt, was zu Folge hatte, dass die Unfallsensoren des Autos auslösten.

Crash-Sensoren legen Unfallauto komplett lahm

Durch diese Auslösung wurden automatisch die Einsatzkräfte alarmiert. Aufgrund der Sicherheitseinrichtungen des modernen Fahrzeuges blieb es an Ort und Stelle stehen und ließ sich nicht mehr weiterbewegen. Eine Stunde lang war die Stadtfeuerwehr Eisenstadt mit 14 Mitgliedern und einem Kranwagen vor Ort, um das Unfallfahrzeug von der Straße zu bekommen. Es musste auf einen Abschleppanhänger gehoben und abtransportiert werden. Das zweite beteiligte Unfallauto konnte die Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.