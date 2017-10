Kinderbuchautor Erwin Moser verstorben

Der vielfach ausgezeichnete Kinderbuchautor und Illustrator Erwin Moser ist tot. Er verstarb am Donnerstag im Alter von 63 Jahren in seiner Heimatgemeinde Gols. Der Autor war seit vielen Jahren chronisch krank.

Erwin Moser wurde 1954 in Wien geboren und wuchs in Gols (Bezirk Neusiedl) auf. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Schriftsetzer. Seit dem Jahr 1980 hat Erwin Moser mehr als 100 Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht, die in 20 Sprachen übersetzt wurden. Seine Bücher hat der Autor immer selbst illustriert. Für seine Werke wurde Moser mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, darunter auch das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, der deutsche Kinder- und Jugendbuchpreis oder der Landeskulturpreis Burgenland.

ORF

Seit Jahren chronisch krank

Moser litt seit mehr als einem Jahrzehnt an ALS, einer schwerwiegenden Erkrankung des Nervensystems. Der Autor konnte dadurch nicht mehr sprechen und auch nicht mehr arbeiten. Im Jahr 2014 wurde anlässlich seines 60. Geburtstages in seiner Heimatgemeinde Gols das Erwin-Moser-Museum eröffnet.

