Brandschutzübung im Krankenhaus

Feuer auf einer Station im Krankenhaus Eisenstadt: Dutzende Feuerwehrleute sind im Einsatz, Patienten müssen in Sicherheit gebracht werden - Dieses Szenario wird die Feuerwehr gemeinsam mit dem Spitalspersonal Samstagvormittag üben.

Auf den Normalbetrieb und auf die Behandlung der echten Patienten hat die Übung keinen Einfluss. Es wird Rauch aus einem Trakt des Krankenhauses dringen. Feuerwehrleute mit Atemschutz werden in das Gebäude laufen, zahlreiche Löschfahrzeuge werden auffahren und Patienten ins Freie gebracht werden. Die Feuerwehr und das Krankenhaus wollen den Ernstfall so realistisch wie möglich proben, erklärte Feuerwehrsprecher Florian Bencic.

„Wir haben ein großes Krankenhaus mit vielen Mitarbeitern und Feuerwehrleute, die auch nicht jeden Tag im Krankenhaus sind. Wir wollen die örtlichen Gegebenheiten begutachten, schauen, wie es funktionieren muss, wenn eine Station evakuiert werden muss. Auch soll die Brandbekämpfung mit Atemschutztrupps trainiert werden“, so Bencic.

ORF

Patienten informiert

An die 50 Feuerwehrleute aus Eisenstadt und Kleinhöflein nehmen an der Übung teil. Bis zu neun Fahrzeuge werden im Einsatz sein. Schrecken werden sich die echten Patienten, beziehungsweise das Personal nicht, so Johannes Hackl vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder.

„Die Station ist schon vorab informiert worden. Es ist eine Station, die am Samstag nicht in Betrieb ist. Auch die Nachbarstation ist im Vorfeld informiert worden“, so Hackl. Das Personal informierte natürlich dann auch die Patienten.

Besondere Gegebenheiten

Die Spitalsmitarbeiter sind in Sachen Brandeinsatz und Evakuierungen grundsätzlich geschult. Sie müssen alle zwei Jahre eine spezielle Schulung besuchen. Auch die Feuerwehr führt regelmäßig Begehungen im Spital durch, um auf Besonderheiten vorbereitet zu sein.

„Es gibt Untersuchungsräumlichkeiten, da darf ich auf den MR hinweisen, wo man ein relativ starkes Magnetfeld hat, wo es natürlich nicht gut ist, wenn man dort mit einer normalen Atemschutzflasche hineingeht“, so Hackl. Die Großübung Samstagvormittag ab 9.30 Uhr ist also gut vorbereitet.