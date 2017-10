Buchpräsentation von Paul Iby

25 Jahre stand Paul Iby an der Spitze der Diözese Eisenstadt und ist für viele Burgenländer der Altbischof der Herzen. Jetzt hat er ein Buch herausgebracht mit einem Rückblick auf Kirchengeschichte und auch seine persönlichen Erinnerungen festgehalten.

Bescheiden stolz und doch etwas gerührt begab sich Altbischof Paul Iby mit seinem Erstlingswerk zur Buchpräsentation in Raiding. Denn genau gegenüber vom Lisztzentrum war einst das Elternhaus, nur ein paar Meter weiter durfte er nun sein neues Buch vorstellen. „Gott und dem Leben trauen“ ist der Titel und darin gibt es viel Persönliches zu erfahren: Von seinem Werdegang bis hin zu seiner Kindheit, und dem frühen Entschluss Priester zu werden.

ORF

Gespannt lauschten die Gäste den Worten des Altbischofs und seiner Weggefährten, aber auch den Kutrowatz Brüdern, die musikalisch durch den Abend führen. Bei der anschließenden Agape haben Paul Iby’s Fans die Möglichkeit ein handsigniertes Buch mitzunehmen. Es wundere ihn nicht un er habe sich auf eine lange Schlange eingestellt, lächelte Iby.

ORF

Geschätzter Chef

Die Menschen, die seinen Werdegang verfolgten, wissen, was sie an ihrem Altbischof und ehemaligen Chef haben. Otto Bauer war der Chauffeur von Paul Iby und sagte, dass er ein Mensch war, der es jedem Recht machen wollte, was dem Altbischof eventuell als Schwäche ausgelegt worden war, aber gerade diese Menschlichkeit sei es gewesen, was ihn bei den Gläubigen so beliebt gemacht habe.

„Ich war in Salzburg und wie ich dort als neue Kollegin vorgestellt wurde, sagte jemand -Was, du kommst aus Eisenstadt, euren Paul Iby sollte man klonen“, so die ehemalige Leiterin des Medienbüros Ana Schoretits. „Bischof Paul Iby hat ja die Roma Pastoral in der Diözese Eiesnstadt ins Leben gerufen - wir sind ihm sehr dankbar“, sagte Manuela Horvath, Referatsleiterin von Roma Pastoral.

ORF

ORF

Humor bewahrt

Wer ihn kennt, weiß auch, dass er ein angenehmer Reisebegleiter war. Dies bestätigte auch Unternehmer Paul Blaguss. Der Altbischof habe ihnen einmal Rom von einer Seite gezeigt, die man sonst bei einer normalen Touristentour nicht erleben würde. Kein Wunder also, dass die Menschen noch mehr über ihn erfahren wollen.

„Die sind sicher neugierig und wollen wissen, wie eine Bischofsernennung funktioniert, oder was ein Bischof genau macht. Kinder haben mich schon gefragt, wo ich wohne - ob ich im Dom oder der Sakristei schlafe. Ich fragte, ob sie dort je schon ein Bett gesehen hätten“, lachte Iby. Den Humor hat er sich der 82-Jährige definitiv bewahrt. Der nächste Buchpräsentationstermin ist am 25. Oktober im Haus der Begegnung Eisenstadt.