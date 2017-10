SPÖ will „Regierungspartei bleiben“

Die SPÖ will „Regierungs- und Kanzlerpartei bleiben“, so formuliert der burgenländische SPÖ-Spitzenkandidat, Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, das rote Wahlziel. Der SPÖ-Wahlkampf war von Pannen gezeichnet.

Der SPÖ-Wahlkampf im Finale - SPÖ Spitzenkandidat Bundeskanzler Kanzler Christian Kern setzt auf die Themen wirtschaftlicher Aufschwung und soziale Gerechtigkeit. Im Nationalrat beschliesst die SPÖ am Donnerstag mit Blauen und Grünen gemeinsamt eine Harmonisierung von Arbeiter- und Angestelltenrechten.

Kern verwies im Wahlkampf mehrmals auf sein Konzept. „Wir haben ein klares Konzept, was wir aus Österreich machen wollen. Bei uns steht nicht nur der wirtschaftliche Erfolg, sondern vor allem die soziale Sicherheit im Mittelpunkt. Das wollen wir klar machen“, so Kern.

ORF

Kern will Kanzler bleiben

Christian Kern will Kanzler bleiben. In Umfragen führt weiterhin die türkise ÖVP. Ein verhafteter Wahlkampfberater und „Dirty Campaining“ Vorwürfe haben einen holprigen roten Wahlkampf begleitet. „Opposition ist Mist“, sagte SPÖ-Parteichef Hans Niessl im Burgenland, als der Kanzler ankündigt „bei Platz zwei geht die SPÖ in Opposition“.

Danach wird beruhigt: eigentlich sei man hier auf einer Linie, so der Tenor. „Wir wollen, dass Christian Kern Bundeskanzler bleibt und Hans Peter Doskozil eine wichtige Funktion in der Bundesregierung im Sicherheitsbereich einnimmt“, sagte Niessl.

Doskozil: „Sicherheit ist Grundbedürfnis“

Der burgenländische SPÖ-Spitzenkandidat, Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil aus Grafenschachen, deckt das Sicherheitsthema ab und soll auch das rechte Wählerspektrum ansprechen. Doskozil selbst definiert das aber nicht so. „Beim Thema Sicherheit geht es nicht um eine linke oder rechte Position, sondern Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Bevölkerung“, so Doskozil.

ORF

Dass er im Fall einer SPÖ Niederlage als Nachfolgekandidat von Christian Kern gehandelt wird, davon hält Doskozil nichts. Das sei „weltfremd“, sagte er. Auch in der Schlussoffensive gehe es nun um sozialdemokratische Inhalte. „Ich glaube, wenn die Menschen dieses Profil der Sozialdemokratie erkennen, dann mache ich mir auch für die Wahl am 15. Oktober keine Sorgen“, so Doskozil.

Hinter Doskozil auf Platz zwei, sowohl auf der Landesliste als auch im Wahlkreis Süd, kandidiert Landtagsabgeordnete Klaudia Friedl aus Steinberg Dörfl. Dritter der Landesliste und Erster im Wahlkreis Nord ist Nationalrat Erwin Preiner aus Winden. Die SPÖ Burgenland will wieder das beste rote Länderergebnis erzielen. 2013 erreichte die SPÖ Burgenland 37,3 Prozent und zwei Mandate. Österreichweit sind es 26,8 Prozent und 52 Mandate.

Links: