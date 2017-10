Kinoabend für „Pink Ribbon“

Früh-Erkennung spielt beim Thema „Brustkrebs“ eine große Rolle. Die Aktion „Pink Ribbon“ bemüht sich seit 15 Jahren, mehr Frauen zu Vorsorgeuntersuchungen zu bringen. Mit einem Kinoabend ist am Mittwoch in Oberwart auf das Thema aufmerksam gemacht worden.

Der Pink Ribbon Kinoabend in Oberwart zu dem Botschafterin Elisabeth Schranz fand bereits zum siebenten Mal statt. Mehr als 600 Karten wurden verkauft. „Die Frauen oder Männer die heute ins Kino gehen, schenken sich Zeit. Mit dem Geld, das sie heute spenden - im Vorjahr waren es 16.500 Euro - können wir viele Frauen unterstützen“, so Elisabeth Schranz.

Dieses Projekt ist für Schranz eine Herzensangelegenheit, denn vor gut zehn Jahren besiegte sie den Brustkrebs. Unterstützt wurde sie vom Einkaufszentrum EO, dem Soroptimist Club-Südburgenland und vielen Freiwilligen. „Der Reinerlös vom Kartenverkauf und vielen Produkten geht direkt an die Krebshilfe Burgenland und betroffene Frauen“, sagte Christiane Hammer vom Soroptimist Club-Südburgenland.

ORF

Brustkrebs gut therapierbar

Die Aktion soll vor allem Bewusstsein schaffen, um Frauen auf die Wichtigkeit der Vorsorgeuntersuchung hinzuweisen, weil Brustkrebs, je früher er erkannt wird, umso besser heilbar ist, so Andrea Konrath von der Krebshilfe Burgenland. Ebenso soll für Solidarität mit erkrankten Frauen aufgerufen werden. Männer sind bei den Vorsorgeuntersuchungen wohl etwas nachlässiger, meinte Björn Sass aus Wien.

ORF

Doch gerade bei Brustkrebs, der in erster Linie Frauen betrifft, liegen die Heilungschancen bei mehr als 90 Prozent. „Es gibt kaum Erkrankungen, die so gute Heilungsraten haben. Man muss sich vor Brustkrebs nicht mehr fürchten. Es ist eine gut therapierbare Erkrankung geworden“, sagte Michaela Klein, Gynäkologin in Bernstein.

ORF

Bewusstsein schaffen, Solidarität zeigen

An diesem Mittwochabend will man diese Erfolge feiern. „Es ist eine Gelegenheit, jene zu unterstützen, die sich in der Forschung damit beschäftigen“, meinte Maria Derkits aus Rotenturm. Jasmin Bunyai aus Dürnbach kam, weil sie sich solidarisch zeigen wollte. Helga Galosch und Karin Horvath nutzten die Gelegenheit sich mit Freunden auszutauschen und für den guten Zweck in das Kino zu gehen.