Neue Bürgermeister angelobt

In dieser Woche sind rund 150 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Burgenland angelobt worden. In 19 Gemeinden gibt es Stichwahlen. Unter den Angelobten sind auch viele neue Bürgermeister. Wir haben zwei davon begleitet.

Die Zeremonien fanden in der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft statt. Ein Riss der Achillessehne liess den Bürgermeister von Neudorf, Karel Lentsch (SPÖ), auf dem Weg in die Bezirkshauptmannschaft humpeln. Aber das störte Lentsch am Tag seiner Angelobung nicht im geringsten. „Es ist ein besonderer Tag. Bürgermeister wird man nicht alle Tage. Es macht mich sehr stolz, dass ich diese Funktion ausüben darf“, so Lentsch.

ORF

Neo-Bürgermeister Johann Steurer (ÖVP) schaute in Jois vor seiner Angelobung noch auf einen Sprung im Gemeindeamt vorbei. Eine kurze Besprechung mit den Gemeinderäten ging sich auch noch aus. Mit der Angelobung beginnt die eigentliche Arbeit im Gemeinderat. „Ich fühle mich natürlich erleichtert. Der Wahlkampf war immer im Hinterkopf, jetzt kann man sich auf die Arbeit konzentrieren“, sagte Steurer.

ORF

Angelobung in der Bezirkshauptmannschaft

Immer mehr Bürgermeister trafen in der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See ein, es wurde gescherzt und gelacht und gleichzeitig war man sich der Bedeutung des Tages bewusst. „Man übernimmt wieder viel Verantwortung, was man gerne macht und man freut sich auch auf diesen Tag“, meinte der Bürgermeister von Gols Hans Schrammel (SPÖ).

ORF

„Es ist schon ein aufregender Tag, wenn man als Bürgermeisterin angelobt wird. Jetzt inmitten von so vielen Kollegen ist das schon ein besonderer Tag für mich“, sagte die neue Bürgermeisterin von Podersdorf Michaela Wohlfart (ÖVP).

Bei der Zeremonie sprach Bezirkshauptfrau Birgit Lentsch die Worte der Angelobung vor. Dann trat jeder Bürgermeister einzeln vor, erhielt das Dekret und war damit offiziell Bürgermeister.