Gesicht mit Motorsäge verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag am frühen Abend bei Waldarbeiten in Ollersdorf ereignet. Ein Mann ist mit seinem Gesicht in eine Motorsäge geraten.

Der 53-jährige Mann schnitt im Wald mit einer Motorsäge Holz. Dabei rutschte er ab und geriet mit dem Gesicht in das Blatt der Motorsäge. Der Mann ging laut Polizei im Schockzustand zunächst noch nach Hause, ehe er die Rettung verständigte.

Der Verletzte wurde dann mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Graz geflogen.