Nationalratswahl: So berichtet der ORF

Nach einem intensiven Wahlkampf wird am Sonntag der neue Nationalrat gewählt. Der ORF Burgenland berichtet über Hochrechnungen, Stimmen und das Ergebnis in Sondersendungen im Radio und TV. Die Ergebnisse gibt es auch im Internet und im Teletext.

Der ORF Burgenland berichtet in Radio Burgenland ab 15.00 Uhr über die Nationalratswahl. Im Fernsehen wird in ORF 2 in Sondersendungen ab 16.30 Uhr ausführlich berichtet. Mit einer ersten Hochrechnung wird nach 17.00 Uhr gerechnet.

Live aus dem Landesstudio und dem Landhaus

Elisabeth Pauer meldet sich live aus dem Landesstudio Burgenland und es gibt eine Schaltung direkt in das Landhaus in Eisenstadt, wo Chefredakteur Walter Schneeberger Interviews mit allen Parteichefs führen wird. „Ich werde im Landhaus auf die Chefs der burgenländischen Parteien warten, auf die ersten Reaktionen. Wir werden uns von dort dann ungefähr um 18.10 Uhr melden, da sollte es dann schon sehr valide Hochrechnungen geben. Da werden wir dann schauen, wie die burgenländische Parteienlandschaft auf diese Ergebnisse der Nationalratswahl reagiert. Außerdem haben wir natürlich Interviews mit den burgenländischen Spitzenkandidaten geplant“, so Chefredakteur Walter Schneeberger.

Alle detaillierten Ergebnisse zur Nationalratswahl gibt es im Internet auf burgenland.ORF.at und im Teletext ab Seite 500.