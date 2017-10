Cobra-Einsatz in Kaisersteinbruch

In Kaisersteinbruch (Großgemeinde Bruckneudorf, Bezirk Neusiedl am See) ist es am Freitag in der Früh zu einem Cobra-Einsatz gekommen. Aufgrund eines Familienstreits hatte die Nachbarin die Exekutive alarmiert.

Gegen 8.00 Uhr früh kam es in einem Mehrparteienhaus in Kaisersteinbruch zu einem lautstarken Familienstreit. Die Nachbarin verständigte daraufhin die Polizei. Als der 22-Jährige die anrückenden Einsatzkräfte bemerkte, verdächtigte er die Nachbarin und bedrohte sie mit einem Baseballschläger.

Mit Baseballschläger und Hund gegen die Polizei

Da gegen den Mann ein aufrechtes Waffenverbot besteht, wurde das Einsatzkommando alarmiert. Der 22-jährige Verdächtige kam beim Eintreffen der Exekutive mit einem Baseballschläger und einem Hund aus dem Haus. Laut Landespolizeidirektion Burgenland kam es aber zu keinen Handgreiflichkeiten und er wurde schließlich von Cobra-Beamten festgenommen.