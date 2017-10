Vorzugsstimmen: So wird richtig gewählt

Bei der Nationalratswahl am Sonntag müssen sich die Wählerinnen und Wähler zwischen zehn Parteien entscheiden, dabei können auch Vorzugsstimmen vergeben werden und zwar auf Bundes-, Landes- und Regionalebene.

Bei Nationalratswahlen wird entschieden, wieviele Sitze eine Partei im Parlament erhält. Wie eine Partei diese Sitze an ihre Kandidaten vergibt, hängt von ihren Kandidaten-Listen ab. Die wichtigste Liste ist die Bundesliste einer Partei, dann die Landesliste, und die Regionallisten. Diese Listen findet man auch am Wahlzettel.

ORF

Will ich als Wähler nun, dass ein bestimmter Kandidat auf der Landesliste auf jeden Fall ins Parlament kommt, dann gebe ich ihm eine Vorzugsstimme. Mit genügend Vorzugsstimmen kann dieser Kandidat die vor ihm gereihten Parteikollegen überholen, und so ein Mandat erhalten.

Wie vergibt man eine Vorzugsstimme?

Wie erwähnt gibt es drei Listenebenen, nämlich jeweils eine Bundes-, Landes- und Regionallisten. Auf jeder dieser Listen darf ich eine Vorzugsstimme vergeben - in Summe kann ich also drei Kandidaten jener Partei unterstützen, die ich gewählt habe.

ORF

Wichtig: Jeder Kandidat hat auch eine Reihungsnummer neben seinem Namen. Will ich einen Kandidaten unterstützen, der auf einer Bundes- oder Landesliste steht, muss ich dessen Namen oder dessen Reihungsnummer in das entsprechende Feld schreiben. Will ich einen Kandidaten auf einer Regionalliste unterstützen, reicht ein Kreuz im Feld neben dessen Namen. Grundsätzlich gilt aber: Vorzugsstimmen können, müssen aber nicht vergeben werden.