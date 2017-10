Wahlanfechtung: Prüfung beginnt

Rund um die Wahlanfechtung in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) gibt es noch keine Entscheidung. Am Dienstag wurde die Landeswahlleitung von der Landeswahlbehörde mit der Prüfung des Falls beauftragt.

Wie lange die Prüfung des Falls dauern wird sei offen, sagte die Landewahlleiterin Brigitte Novosel auf Nachfrage von Radio Burgenland. Bis der Sachverhalt geklärt sei, bleibt der Gemeinderat in seiner alten Zusammensetzung im Amt, ebenso Bürgermeister Manfred Kölly von der LBL (Liste Burgenland).

Dem Bürgermeister wird vorgeworfen, bei der aktuellen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl betrogen zu haben. Mehr als 200 Stimmzettel seien „auffällig“, behauptete ÖVP-Ortsparteiobmann Andreas Kacsits - mehr dazu in Deutschkreutz: Aufregung um Stimmzettel und ÖVP ficht Wahl in Deutschkreutz an.