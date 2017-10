Johanna Prosls vielversprechende Karriere

Die Eisenstädter Schauspielerin Johanna Prosl hat innerhalb kurzer Zeit - sie hat vor zwei Jahren das Max Reinhardt-Seminar abgeschlossen - vielversprechende Engagements ergattert. Sie spielte bereits am Burgtheater, derzeit ist sie im Kosmos Theater in „Good Morning, Boys and Girls“ zu sehen.

Das Kosmos Theater im siebten Wiener Gemeindebezirk ist derzeit Prosls künstlerisches Zuhause. Schon während des Schauspielstudiums sammelte die 30-jährige Schauspielerin an verschiedenen Bühnen erste Erfahrungen. Die Liebe zum Theater entdeckte sie als Teenager.

„Ein fast peinlicher Wunsch“

„Ganz früh wollte ich bereits Tänzerin werden, daraus wurde aber nichts. Kurze Zeit wusste ich nicht, was ich machen soll - und dann war die Schauspielerei so ein ganz geheimer Wunsch, der mir fast peinlich war, weil irgendwie jedes junge Mädchen Schauspielerin werden will. Bis ich es mir dann erlaubt habe, dass das durchaus ein Berufswunsch ist und dass man das durchaus machen kann, hat es einbisschen gedauert. Aber ich bin sehr froh, dass ich mir das erlaubt habe“, lacht Prosl.

Schüler laufen Amok

Inhaltlich geht es in dem Stück „Good Morning, Boys and Girls“ um Amok laufende Schüler, die Mitschüler und Lehrer töten. Prosl spielt eine Lehrerin und kann sich hier von einer ganz neuen Seite zeigen.

Körperbetonte Inszenierung

Regisseurin und Kosmos-Intendantin Barbara Klein inszeniert sehr körperbetont, fast schon an Tanz erinnernd. „Gewalt auf der Bühne heißt, man übt als Regisseurin ja Gewalt an den Schauspielerinnen und Schauspielern. Das einzige Mittel, das ich für adäquat halte, ist es in den Köpfen der Zuschaeuerinnen und Zuschauer passieren zu lassen“, so Klein.

„Diesen Mut, den ganzen Körper, wenn der eh schon auf der Bühne ist, mitzunehmen und als Ausdruck zu benutzen - das wünsche ich mir, dass ich mitnehmen kann“, so Prosl.

Tiefgründige Rollen liegen Prosl. In dem Stück „Zur schönen Aussicht“ bei den Festspielen Reichenau im Sommer wandelte sie sich auf der Bühne vom zerbrechlichen von Männern hintergangenen Wesen zur starken Frau. „Die Freude an dem Beruf lieben, das wünsche ich mir“, so die junge Eisenstädterin.

