Donau Versicherung will im Burgenland wachsen

Die Donau Versicherung feiert heuer ihr Gründungsjubiläum. Seit 150 Jahren ist sie auch im Burgenland für mehr als 20.000 Kunden im Einsatz. In Zukunft will man noch mehr auf regionale Beratung und Lehrlingsausbildung setzen.

Man wolle in den Bundesländern „sehr, sehr stark wachsen“, so Vorstand Ralph Müller bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Der regionale Service soll verbessert und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Burgenland beraten derzeit 40 Mitarbeiter in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg und Oberwart ihre Kunden.

ORF

Fünftgrößte Versicherung Österreichs

Seit 2012 wurden vier Lehrlinge in ausgebildet, künftig sollen es mehr werden. „Wir wollen, dass unsere Lehrlinge gut ausgebildet sind und vor allem, dass wir sie langfristig im Unternehmen halten können“, sagt Gerhard Schneebacher, Landesdirektor im Burgenland.

Die Donau Versicherung ist die fünftgrößte Versicherung Österreichs. Im Burgenland kommen nach eigenen Angaben täglich zwei neue Kunden dazu. Im Vorjahr übernahm die Donau Versicherung insgesamt 5,5 Millionen Euro an Schäden.