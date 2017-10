Wählen mit Wahlkarte

Am 15. Oktober wird der Nationalrat gewählt. Insgesamt 232.740 Burgenländerinnen und Burgenländer sind wahlberechtigt. Wer am 15. Oktober nicht in seinem Wahllokal am Hauptwohnsitz wählen kann, braucht eine Wahlkarte.

Die Wahlkarte kann bei der Gemeinde, in deren Wählerevidenz man eingetragen ist, mündlich oder schriftlich - also online, per Brief oder Fax - beantragt werden. Schriftlich kann die Wahlkarte bis zum vierten Tag vor dem Wahltag, also bis zum Mittwoch 11. Oktober, beantragt werden.

Wer die Wahlkarte persönlich beantragt und auch abholt, kann das noch bis Freitag, 13. Oktober 12.00 Uhr machen. Mit der Wahlkarte kann schon vor dem 15. Oktober gewählt werden. Die Wahlkarte muss dabei unbedingt unterschrieben sein und bis Sonntag 17.00 Uhr bei der Wahlbehörde einlangen.

Die Briefwahlkarte kann auch noch am Wahltag in einem beliebigen Wahllokal oder bei einer beliebigen Bezirkswahlbehörde während der Öffnungszeiten abgegeben werden.

